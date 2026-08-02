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SG: 17enne precipita per 40 metri, morto

Keystone-SDA

Un diciassettenne è morto stamattina durante un'escursione in zona Scheffloch sui monti sangallesi, sopra Grabs dopo essere precipitato per 40 metri. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso, riferisce la polizia cantonale in una nota.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il giovane, un cittadino svizzero residente nella regione, stava camminando dal Gamsberg verso il Sichelchamm in compagnia di un 56enne, quando è caduto per ragioni per il momento ignote, riporta il comunicato.

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