SG: 17enne precipita per 40 metri, morto
Un diciassettenne è morto stamattina durante un'escursione in zona Scheffloch sui monti sangallesi, sopra Grabs dopo essere precipitato per 40 metri. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso, riferisce la polizia cantonale in una nota.
(Keystone-ATS) Il giovane, un cittadino svizzero residente nella regione, stava camminando dal Gamsberg verso il Sichelchamm in compagnia di un 56enne, quando è caduto per ragioni per il momento ignote, riporta il comunicato.