SG: 47enne in tuta alare perde la vita a Vättis

Keystone-SDA

Un uomo di 47 anni è precipitato ieri pomeriggio durante un lancio con la tuta alare a Vättis, il villaggio più a sud del canton San Gallo al confine con i Grigioni. Il cittadino tedesco è morto sul posto.

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(Keystone-ATS) L’uomo era decollato poco dopo le 17.00 insieme a un 37enne nella zona di Chüefad, a ovest del Gigerwaldspitz, a circa 2080 metri di altitudine. Il 47enne è decollato per primo ed è precipitato poco dopo il decollo, ha reso noto oggi la polizia cantonale di San Gallo.

La Rega ha recuperato il corpo dell’uomo, residente in Germania. Il gruppo di intervento alpino della polizia cantonale di San Gallo sta indagando sull’incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione.

È il secondo incidente mortale con il cosiddetto “wingsuit” nel giro di due giorni. Giovedì un 29enne ha perso la vita in un incidente in tuta alare nella zona della centrale elettrica di Chavalon, nel comune di Vouvry, nel Basso Vallese.