SG: automobilista 68enne muore in uno scontro frontale a Ricken

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un uomo di 68 anni è morto questa mattina presto in uno scontro frontale tra l’auto che guidava e un altro veicolo a Ricken (SG). A provocare l’incidente sarebbe stato un conducente 37enne che prima della collisione ha superato altri veicoli in una curva a sinistra.

Quest’ultimo ha riportato ferite non precisate, ha indicato in una nota la polizia cantonale sangallese.

Il 68enne – un cittadino svizzero residente nella regione – stava guidando la sua vettura da Gommiswald (SG) a Ricken. Davanti a lui viaggiavano un’altra auto e un camion. Durante l’azzardato sorpasso, il conducente di 37 anni ha invaso la corsia opposta provocando lo scontro frontale con la vettura del 68enne. Le due auto sono poi state scaraventate nel prato circostante. Anche il camion è stato danneggiato nella collisione, ma il conducente è rimasto illeso.

Ad avere la peggio è stato il 68enne, che è rimasto intrappolato nella sua auto ed è morto sul posto. Il 37enne è invece stato estratto dall’auto e poi trasportato in ospedale.

Oltre alla polizia, al servizio di ambulanza e ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il servizio per i danni ambientali dell’ufficio cantonale per l’ambiente per chiarire le conseguenze di eventuali fuoriuscite sulla brughiera.