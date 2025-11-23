The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

SG: automobilista sotto influsso alcool sorpassa polizia a 191 km/h

Keystone-SDA

Un automobilista di 22 anni sotto l'influsso dell'alcool ha sorpassato una pattuglia della polizia a velocità molto elevata la scorsa notte sull'autostrada A3 nei pressi di Benken, nel Canton San Gallo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La pattuglia lo ha seguito e ha misurato una velocità di 191 chilometri all’ora.

Il 22enne è stato poi fermato per un controllo, ha indicato oggi la polizia cantonale sangallese. Il cittadino, di nazionalità ungherese e residente nel Canton Glarona, è stato giudicato inabile alla guida. Gli sono stati prelevati campioni di sangue e urina e gli è stata ritirata la patente.

L’uomo dovrà rispondere di una velocità di 175 km/h al netto della tolleranza prevista dalla legge, ha precisato l’ufficio stampa della polizia cantonale all’agenzia Keystone-ATS. La procura deciderà se condannarlo e l’ammontare della multa.

Giovane in moto senza casco

Sempre la scorsa notte, a Staad (SG), la polizia ha individuato un motociclista senza casco su una moto senza targa. Il centauro ha inizialmente ignorato il segnale di fermarsi della polizia e si è sottratto al controllo. Successivamente ha, però, fermato la motocicletta. Si trattava di un diciassettenne che guidava senza patente. Dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla Magistratura dei minorenni.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR