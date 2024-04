SG: ballottaggio, governo completato con un UDC e un PS

(Keystone-ATS) Al ballottaggio odierno per il rinnovo del Consiglio di Stato sangallese sono stati eletti Christof Hartmann (UDC) e Bettina Surber (PS). La ripartizione dei seggi in Governo rimane così invariata: 2 esponenti a testa di Alleanza del Centro, PLR e PS e uno dell’UDC.

Al primo turno erano stati comodamente riconfermati i cinque consiglieri di Stati uscenti (Susanne Hartmann (Centro), Marc Mächler (PLR), Beat Tinner (PLR), Laura Bucher (PS) e Bruno Damann (Centro).

Per i due posti ancora in palio, erano in corsa i democentristi Christof Hartmann e Dana Zemp, che avevano ottenuto i migliori risultati tra i non eletti lo scorso 3 marzo, nonché Bettina Surber (PS), che era allora stata staccata di ben 10’000 voti.

Il tentativo dell’UDC di sottrarre il secondo seggio al PS non è però riuscito. La socialista Bettina Surber (47’674 voti) si è infatti piazzata davanti al democentrista Christof Hartmann (45’117).

La seconda candidata dell’UDC, Dana Zemp (41’127), è rimasta a mani vuote. Ancor più staccati gli indipendente Sara Bösch (24’009 voti) e Stefan Tobler (9’136). La partecipazione al voto è stata del 30,5%.

Bettina Surber, avvocata e capogruppo socialista in Gran Consiglio, e Christof Hartmann, granconsigliere UDC e consulente bancario, prendono così il posto rispettivamente di Fredy Fässler (PS) e i Stefan Kölliker (UDC) che non si erano ripresentati.

I 120 seggi del Gran Consiglio erano invece stati ripartiti come segue: UDC 42 (+7), Alleanza del Centro 27 (deputazione immutata), PLR 19 (-3), PS 18 (-1), Verdi 6 (-3), PVL 6 (deputazione immutata) e Partito evangelico 2 (deputazione immutata).