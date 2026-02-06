The Swiss voice in the world since 1935

SG: bambino di 9 anni investito da auto a Sargans, ferito

Keystone-SDA

Un bambino di nove anni è stato investito da un'auto ieri pomeriggio a Sargans (SG), riportando ferite di entità non precisata. Stando alla polizia sangallese, l'incidente è avvenuto mentre stava attraversando la strada a una fermata dell'autobus.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Per ragioni che dovranno essere appurate da un’inchiesta, un automobilista 39enne, che stava guidando nella direzione opposta al mezzo pubblico, ha visto troppo tardi il fanciullo che sbucava da dietro l’autobus e non è riuscito a frenare in tempo, investendolo. Il bambino è stato trasportato all’ospedale dai soccorritori, viene ancora precisato.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

