SG: campagna social della polizia contro furti d’auto

Keystone-SDA

"Ci sono senz'altro belle auto, ma non chiavi né null'altro di prezioso da prendere. Il furto non rende".

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(Keystone-ATS) Questo in poche parole il messaggio – redatto in francese – veicolato da una campagna mediatica della polizia sangallese diretta ai malintenzionati, perlopiù minorenni, e i loro ” boss” provenienti dalla Francia, che da mesi si rendono colpevoli di furti di vetture di grossa cilindrata nel Cantone (ma anche in tutta la Svizzera).

Dall’inizio dell’anno la polizia ha arrestato 28 uomini che, a San Gallo, hanno fatto irruzione in varie officine per rubare auto di lusso. I giovani provenienti dalla Francia vengono reclutati per il tramite dei social media. Ora la polizia sta cercando di sensibilizzare i potenziali autori di questi reati con dei messaggi volti a farli desistere.

Secondo la polizia, il modus operandi è sempre lo stesso: i malviventi entrano in Svizzera dalla Francia, individuano in modo mirato i garage, vi fanno irruzione rubando le chiavi che trovano sul posto assieme alle auto. Successivamente fuggono verso la Francia dove vengono ricompensati per il colpo messo a segno.

Solo dall’inizio dell’anno, nel cantone della Svizzera orientale si sono verificati 36 furti con scasso riconducibili a questo “fenomeno criminale”, ha precisato la polizia. Ciò ha portato a 28 arresti. La maggior parte dei fermi è opera della polizia cantonale. In alcuni casi, i sospetti sono stati arrestati da corpi di polizia di altri cantoni o in collaborazione con autorità straniere.

Questo fenomeno tocca però tutto il Paese. Attualmente, in Svizzera si verifica in media un furto con effrazione in un garage due o quattro volte alla settimana, stando a una portavoce dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol) raggiunta da Keystone-ATS. Durante le festività pasquali si è avuta una recrudescenza con valori superiori a quelli indicati da Fedpol, come risulta da diversi bollettini di polizia.

Per contrastare il fenomeno, la polizia sangallese ha avviato una campagna di prevenzione, contattando diverse centinaia di autorimesse. Il messaggio?” “Solo custodendo con cura le chiavi dell’auto e gli oggetti di valore è possibile ridurre efficacemente il rischio di furti”. Al di fuori degli orari di apertura, le chiavi non dovrebbero quindi trovarsi all’interno dello stabile eventuale obiettivo delle mire di questi criminali imberbi (si tratta sovente di minorenni).

La polizia di San Gallo ha apposto manifesti presso le officine che ora custodiscono le chiavi delle auto in modo sicuro. Contenuto e design di questi messaggi si ispirano ai post sui social media con cui i giovani vengono avviati sulla via del crimine. “I manifesti si rivolgono direttamente ai malviventi in francese e contrappongono in modo mirato al messaggio dei mandanti un messaggio della polizia cantonale di San Gallo”, sottolinea la cantonale.

“Ci sono belle auto in garage, ma niente chiavi né oggetti di valore. Non vale la pena rubare”. Con questa campagna di prevenzione, la polizia spera di ridurre il numero dei furti d’automobili.

Fedpol è a conoscenza di 360 furti o tentativi di furto in garage in tutta la Svizzera dall’inizio del 2025. A tal fine verrebbero reclutati in modo mirato dei minorenni. Per quanto riguarda i mandanti, alcuni indizi lasciano pensare a uno slittamento da singoli ladri a veri e propri gruppi criminali organizzati provenienti dalle periferie delle grandi città francesi.

All’inizio di dicembre, ad esempio, le autorità di polizia di Lione hanno arrestato cinque persone accusate di aver sottratto auto di lusso in Francia e in Svizzera per poi spedirle in Africa.