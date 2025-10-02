The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
SG: corpo donna ripescato dal Bodanico, è omicidio intenzionale

Keystone-SDA

Il Ministero pubblico sangallese ha aperto una inchiesta per omicidio intenzionale nei confronti di un 49enne nigeriano la cui moglie 42enne, anch'essa nigeriana, era stata trovata senza vita nel Lago bodanico nei pressi del porto turistico di Rorschach (SG).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A inizio settembre la polizia cantonale aveva lanciato un appello a testimoni. In quell’occasione era stato reso noto che la donna aveva depositato la sua borsa di plastica tra due tronchi su un prato, prima di andare a nuotare. Al momento del ritrovamento indossava pinne e occhialini da sub.

Le indagini proseguono, indica la procura in un comunicato. L’uomo si trova in carcere preventivo. Per il momento non vengono fornite ulteriori informazioni.

Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

