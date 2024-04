SG: insegnante di musica beccato a filmare piedi allieve

(Keystone-ATS) Usava telecamere nascoste per filmare i piedi delle allieve allo scopo di ottenere gratificazione sessuale. È successo in una scuola secondaria di San Gallo, dove diverse adolescenti hanno denunciato un insegnante di musica.

L’uomo è stato condannato tramite decreto d’accusa dalla procura cantonale. Il Ministero pubblico sangallese ha confermato i fatti, svelati oggi dal portale online del St. Galler Tagblatt, a Keystone-ATS. Il docente aveva installato diverse telecamere, all’insaputa degli studenti, nell’aula di musica, ad esempio sotto il pianoforte.

Stando alla ricostruzione fornita dalla testata locale, l’uomo ordinava alle allieve di togliersi pantofole e calze durante le lezioni e di indossare le infradito. Questo gli ha permesso di filmare i piedi delle studentesse, ragazze di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Secondo quanto si legge sul sito del St. Galler Tagblatt, l’insegnante usava il materiale video per scopi personali. Durante l’indagine sono stati confiscati diversi oggetti, fra cui un tablet, un computer e due hard disk.

Tramite il decreto d’accusa, sanzione non ancora giuridicamente vincolante e contro la quale è possibile inoltrare ricorso, la procura ha riconosciuto il docente colpevole di ripetute violazioni della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini. All’uomo è stata inflitta una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 260 franchi, sospesa con la condizionale per due anni.

Durante questo periodo, il protagonista della vicenda, incensurato, non potrà impartire lezioni di musica a minori. Egli non lavora più nella scuola in questione e da qualche tempo è in cura psichiatrica.