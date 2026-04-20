The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

SG: motociclista su sidecar si ribalta e muore a Gams

Keystone-SDA

Un motociclista di 62 anni alla guida di un sidecar ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto venerdì scorso a Gams, nella valle del Reno del canton San Gallo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo ha perso il controllo della moto carrozzina, che ha invaso la corsia di contromano, ribaltandosi e finendo la corsa su un prato. Sbalzato sulla carreggiata, il 62enne è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale, dove oggi è morto, indica in una nota la polizia cantonale sangallese.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR