Democrazia diretta in Svizzera
SG: pioggia di multe per automobilisti dopo incidente su A1

Keystone-SDA

La polizia cantonale sangallese ha multato o denunciato ieri diversi utenti della strada che dopo un incidente sull'autostrada A1 vicino a Gossau hanno aggirato le barriere e ignorato il divieto di circolazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nell’incidente di ieri pomeriggio il rimorchio di un camion si è ribaltato, bloccando l’autostrada in direzione di San Gallo e cospargendola di detriti. Le code hanno raggiunto i 15 km tra Wil e Gossau.

In un comunicato diffuso oggi la polizia afferma di aver osservato diverse situazioni pericolose, come una moto che ha fatto inversione all’interno dell’ingorgo e ha lasciato l’autostrada in direzione contraria al senso di marcia. Un’auto ha fatto retromarcia lungo il corridoio d’emergenza per tornare all’uscita di Gossau, mentre un altro veicolo ha percorso il corridoio in direzione del luogo dell’incidente e sarà quindi denunciato, si legge nella nota.

La polizia ha emesso cinque multe per violazione del divieto di circolazione. Da successive valutazioni è emerso che diverse altre decine di conducenti hanno aggirato il blocco e si sono messi in coda alla fine dell’ingorgo.

Denunciati diversi “curiosi”

Inoltre, sulla corsia opposta c’erano decine di persone al volante delle loro auto che filmavano o fotografavano l’incidente con il cellulare in mano. La polizia ha denunciato molti di loro.

È stato pure notato che molti automobilisti hanno abbandonato i loro veicoli nel traffico, sono scesi in strada e si sono spostati o sono rimasti nel corridoio d’emergenza. Questo comportamento può portare a situazioni pericolose con i veicoli di soccorso in arrivo, sottolinea la polizia cantonale. Alcuni conducenti non si trovavano nei pressi dei loro veicoli al momento della riapertura dell’autostrada, cosa che ha causato inutili ritardi.

