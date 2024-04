SG: quattro feriti nell’incendio di una casa di riposo

(Keystone-ATS) Un incendio è scoppiato ieri sera in una camera di una casa di riposo di Rorschach (SG). Un primo bilancio parla di quattro persone ferite, fra cui un residente elitrasportato dalla Rega in ospedale con gravi ustioni.

Una persona ha riportato ferite leggere, mentre altre due dall’entità indeterminata, precisa in una nota la polizia sangallese. Tutti gli ospiti hanno dovuto lasciare la struttura a causa dell’intenso fumo sprigionato dal rogo.

L’allerta è giunta poco dopo le 21.15 da un allarme antincendio automatico. I pompieri hanno domato rapidamente le fiamme, ma il fumo rende ancora inabitabili i locali. Il comune di Rorschach ha dunque organizzato una sistemazione alternativa per alcuni dei residenti. Non è ancora chiaro da dove sia partito il fuoco, che ha provocato danni materiali per diverse decine di migliaia di franchi.