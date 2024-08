SG: sale a 3 bilancio vittime dello scontro frontale a Bazenheid

(Keystone-ATS) È salito a tre il numero di vittime dello scontro frontale avvenuto ieri mattina in un tunnel di Bazenheid (SG). Un automobilista di 67 anni, che era stato elitrasportato in ospedale dalla Rega, è morto per le gravi ferite riportate.

Lo comunica oggi la polizia cantonale sangallese.

Il grave incidente aveva coinvolto tre vetture e un camion all’interno della galleria. Un uomo di 49 anni e una donna 73enne erano deceduti sul posto.

Stando ai primi rilevamenti della polizia, l’episodio è stato provocato da un uomo di 49 anni, domiciliato nella regione, che ha invaso con la sua vettura la corsia opposta e si è scontrato con l’autocarro guidato da un 48enne.

A causa della violenza dell’urto, l’auto è stata sbalzata all’indietro e si è scontrata con la vettura di una donna di 78 anni poi rimasta leggermente ferita. Il camion si è inoltre schiantato contro un’altra auto guidata dal 67enne, poi morto in ospedale, e che aveva come passeggera bordo la 73enne pure lei deceduta. Questa vettura era stata schiacciata contro la parete del tunnel e trascinata per diversi metri dal mezzo pesante.

Anche il 49enne cittadino svizzero all’origine dell’incidente era deceduto sul posto. Illeso invece l’autista del camion.