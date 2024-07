SG: uomo di 30 anni annega nella Thur

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) l corpo privo di vita di un uomo di 30 anni è stato recuperato ieri sera nel fiume Thur, nel cantone di San Gallo.

L’uomo, un polacco domiciliato nella regione di Turgovia, era scomparso dopo essere finito in una cascata, presso il ponte di Thur tra Brübach (SG) e Henau (SG), mentre nuotava nel fiume ieri pomeriggio. Lo ha comunicato la polizia cantonale di San Gallo nella tarda serata di ieri.

In base ai primi accertamenti il 30enne non era il solo a fare il bagno in quella zona a monte della cascata: altre quattro persone si trovavano lì ma a causa della situazione di pericolo, non hanno potuto soccorrere l’uomo quando, per motivi ancora ignoti, poco dopo le 15.00, è finito nella cascata senza riuscire ad uscirne.

I soccorritori, dopo diverse ore di ricerche, hanno recuperato il corpo dell’uomo privo di vita in tarda serata utilizzando un escavatore cingolato, indica la nota. Un’indagine è in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente.