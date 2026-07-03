SG: uomo di 81 anni muore dopo malore al lido

Keystone-SDA

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Un uomo di 81 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua in un lido in riva al lago a Rapperswil-Jona, nel canton San Gallo. Lo ha comunicato oggi la polizia sangallese.

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(Keystone-ATS) L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13:00. Stando alle prime ricostruzioni, l’81enne, uno svizzero domiciliato nella regione, si era appena immerso in acqua quando ha improvvisamente perso i sensi.

I bagnini lo hanno subito riportato a riva e hanno iniziato le manovre di rianimazione, proseguite poi dai soccorritori. Ogni tentativo di salvargli la vita si è però rivelato vano e l’uomo è deceduto sul posto.