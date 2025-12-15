SG e TG: influenza aviaria, eliminate le misure di protezione

Keystone-SDA

Sono state eliminate le misure di protezione rafforzata nei Cantoni di San Gallo e Turgovia in seguito ai casi di influenza aviaria di novembre. Lo comunicano oggi i due Cantoni, in accordo con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

(Keystone-ATS) Le zone di protezione e di sorveglianza, così come le zone intermedie, verranno eliminate domani, si legge in una nota. L’intero territorio nazionale rimane zona d’osservazione.

Restano invece in vigore le misure generali di prevenzione delle malattie animali, sia nei due Cantoni direttamente interessati, sia nel resto della Svizzera, con l’obiettivo di evitare qualsiasi contatto tra uccelli selvatici e quelli domestici. Tutti gli allevatori di volatili devono contattare immediatamente un veterinario in caso di sintomi sospetti.

A metà novembre il virus, altamente infettivo, era stato rinvenuto in un cigno morto sulle rive del Lago di Costanza, tra Ermatingen e Salenstein (TG) e poi in quattro anatre e in un cigno presso lo stagno municipale di Wil (SG). Per contenere l’epizoozia si è proceduto all’abbattimento dei volatili.