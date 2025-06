Sgominata banda trafficanti esseri umani dalla Romania

Keystone-SDA

Le forze dell'ordine di Svizzera e Romania hanno scoperto un traffico di esseri umani tra il paese dell'Europa orientale e la Confederazione, arrestando in totale 17 persone.

2 minuti

(Keystone-ATS) La banda di criminali identificava e avvicinava donne in difficoltà in Romania utilizzando i social media, indica oggi Eurojust, l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

Secondo le informazioni fornite, i presunti trafficanti fingevano di essersi innamorati delle vittime oppure le attiravano all’estero con la promessa di un lavoro lavoro sessuale molto redditizio. In realtà, le donne erano costrette a lavorare in condizioni degradanti e persino quelle che restavano incinte erano costrette a prostituirsi. Secondo Eurojust, la banda affittava appartamenti e pubblicizzava i servizi delle donne su siti web di escort.

La nota precisa che la banda operava in diverse città della Svizzera tedesca e in particolare a Zurigo dal 2022. In precedenza era stata attiva per più di sette anni in altri paesi europei. Dopo essersi trasferito in Svizzera, il presunto capo dell’organizzazione avrebbe iniziato a reclutare nuovi membri, secondo Eurojust. Avrebbe creato una vera e propria “scuola criminale” e insegnato ad altri come schiavizzare e sfruttare le vittime.

Nel corso dell’operazione congiunta delle polizie dei due paesi sono state arrestate 13 persone in Romania e quattro in Svizzera. Da parte elvetica, l’operazione è stata condotta dalla procura del Canton Zurigo e dalla polizia comunale della città sulla Limmat. Per il momento non è chiaro quando e dove siano stati effettuati gli arresti nella Confederazione: le richieste di informazioni da parte di Keystone-ATS alla procura, alla polizia comunale e all’Ufficio federale di polizia (Fedpol) non hanno per ora ricevuto risposta.

Secondo Eurojust, le presunte vittime sono state messe in sicurezza e hanno ricevuto assistenza da un servizio di consulenza specializzato. In Romania, il blitz avrebbe preso di mira anche persone che avrebbero fornito supporto logistico ai principali responsabili e riciclato denaro per loro conto. Nel paese l’operazione è stata condotta da unità di polizia nelle regioni di Bacău, Neamț e Iași, nel nord-est.