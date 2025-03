SGS: trasloco a Zugo approvato da assemblea generale

Keystone-SDA

SGS fa le valige e trasferisce la sua sede da Ginevra a Zugo. Il trasferimento, auspicato dalla direzione, è stato approvato oggi dai proprietari del gruppo attivo a livello internazionale nel settore della certificazione riuniti in assemblea generale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Al trasloco hanno tentato invano di opporsi le autorità e alcuni azionisti, tra cui la Camera di Commercio, industria e servizi di Ginevra (CCIG).

Questa proposta, votata per ultima come previsto dall’ordine del giorno dell’assemblea, era tuttavia la più attesa. Per la sua convalida erano necessari i due terzi dei voti rappresentati dagli azionisti presenti all’hotel Intercontinental di Ginevra e alla fine è stata approvata dall’88,9% dei voti, ha indicato all’agenzia finanziaria Awp Vincent Subilia, direttore generale della CCIG, sottolineando che la riunione è stata “molto emotiva” e vissuta da coloro che si opponevano al progetto “come un tradimento”.

Subilia, detentore di una sola azione di SGS, ha voluto prendere la parola questo pomeriggio nel corso dell’assemblea generale per esprimere la sua opposizione al trasferimento del gruppo a Baar, nel cantone di Zugo.

A suo avviso le argomentazioni avanzate dall’impresa, che ha sede a Ginevra dal 1915, per giustificare il trasferimento non sono valide. La direzione di SGS ha citato un prezzo al metro quadro più vantaggioso a Zugo e un aeroporto meglio collegato a Zurigo come ragioni per cui la regione è “più attraente per i professionisti in movimento internazionale”.

In una lettera agli azionisti, la Ceo del gruppo Géraldine Picaud, residente a Zugo, e il presidente Calvin Grieder spiegano che “Zugo offre un ambiente favorevole alle imprese” e che “i rappresentanti del cantone sono stati chiaramente i più favorevoli al nostro piano di trasferimento”.

Hanno aggiunto che l’azienda punta a ridurre i costi annuali di circa il 75% rispetto a quelli della sede attuale.