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Shakira, mezzo milione per bimbi venezuelani colpiti da sisma

Keystone-SDA

La cantante colombiana Shakira ha annunciato un finanziamento da 500'000 dollari destinato ai bambini del Venezuela colpiti dai due terremoti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le risorse fanno parte del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa alla quale l’artista collabora, e sono destinate a sostenere il ritorno a scuola degli studenti e la continuità del percorso educativo interrotto dall’emergenza.

In un video diffuso sui social, Shakira ha dichiarato: “Oggi milioni di bambini crescono senza l’educazione e le opportunità che meritano. Per questo sono orgogliosa di sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund. Il fondo destinerà 500’000 dollari per aiutare le organizzazioni in Venezuela che assistono i minori la cui istruzione è stata interrotta da questa terribile tragedia”.

L’iniziativa prevede il sostegno a organizzazioni locali impegnate nella riattivazione dei servizi scolastici e nel rientro in classe degli studenti. La cantante ha inoltre invitato altri leader internazionali a sostenere la campagna.

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