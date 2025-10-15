The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Sharaa, ‘cercheremo riavviare tutte relazioni con Russia’

Keystone-SDA

Con il nuovo regime instaurato dopo la caduta di Bashar al Assad, la Siria "cercherà di riavviare tutto il complesso delle relazioni con la Russia".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente ad interim Ahmad Sharaa incontrando al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia Interfax.

Da parte sua Putin – ricevendo Ahmad Sharaa – ha detto che tra Russia e Siria esistono “relazioni speciali sviluppate nel corso di molti decenni”.

Il nuovo regime siriano – ha sottolineato, citato dall’agenzia Tass, Ahmad Sharaa – intende “rispettare tutti gli accordi” firmati tra Mosca e Damasco ai tempi di Bashar al Assad, ma vuole cercare di “definire una nuova natura delle relazioni bilaterali”.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

