Sharaa, ‘cercheremo riavviare tutte relazioni con Russia’
Con il nuovo regime instaurato dopo la caduta di Bashar al Assad, la Siria "cercherà di riavviare tutto il complesso delle relazioni con la Russia".
(Keystone-ATS) Lo ha detto il presidente ad interim Ahmad Sharaa incontrando al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia Interfax.
Da parte sua Putin – ricevendo Ahmad Sharaa – ha detto che tra Russia e Siria esistono “relazioni speciali sviluppate nel corso di molti decenni”.
Il nuovo regime siriano – ha sottolineato, citato dall’agenzia Tass, Ahmad Sharaa – intende “rispettare tutti gli accordi” firmati tra Mosca e Damasco ai tempi di Bashar al Assad, ma vuole cercare di “definire una nuova natura delle relazioni bilaterali”.