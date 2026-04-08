Sharif conferma, l’Iran sarà ai colloqui con gli Usa a Islamabad

Keystone-SDA

In dichiarazioni diffuse dal suo ufficio, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha affermato di aver ricevuto conferma dall'Iran della sua partecipazione dai colloqui di Islamabad.

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(Keystone-ATS) Sharif ha dichiarato che il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha confermato la partecipazione dell’Iran ai negoziati con gli Stati Uniti volti a risolvere il conflitto. Lo riferisce il Guardian.

Sharif ha affermato di aver avuto oggi una “conversazione cordiale e consistente” con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. “Ho espresso il mio profondo apprezzamento per la saggezza e la lungimiranza della leadership iraniana nell’accettare l’offerta del Pakistan di ospitare colloqui di pace a Islamabad entro la fine di questa settimana, al fine di lavorare insieme per il ritorno della pace nella regione”, ha scritto in un post su X citato dal Guardian.

“Il presidente Pezeshkian – ha aggiunto – ha ribadito la partecipazione dell’Iran ai prossimi negoziati e ha espresso apprezzamento per gli sforzi del Pakistan, porgendo al contempo i suoi migliori auguri al popolo pakistano. Il Pakistan rimane impegnato a collaborare strettamente con tutti i suoi amici e partner per promuovere la pace e la stabilità nella regione e oltre”.