Shuttle a guida autonoma per impiegati aeroporto Zurigo

Nuova fase per il progetto di bus a guida autonoma all'aeroporto di Zurigo, iniziato in marzo: dopo il successo dei test senza passeggeri, ora gli shuttle potranno trasportare gli impiegati dello scalo, accompagnati da un conducente di sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi in una nota la Flughafen Zürich AG, specificando che da giugno i collaboratori possono spostarsi tra il terminal e l’officina sui bus privi di autista, in quello che è il terzo livello del progetto di automazione.

La quarta fase prevede invece dei viaggi sorvegliati a distanza e senza conducente di sicurezza, la cui introduzione è prevista per fine anno.

A questo proposito il gruppo di progetto ha svolto negli ultimi mesi diversi lavori preparatori, tra cui la costruzione dell’infrastruttura tecnologica. Per i viaggi senza un responsabile a bordo verrà utilizzata una cabina di pilotaggio remota, installata negli spazi dello ZRH Innovation Hub. Da lì si potrà seguire il movimento dei mezzi, i quali in vista di un ostacolo inatteso dovrebbero fermarsi automaticamente. Dal cockpit remoto un inserviente potrà valutare la situazione e aiutare la manovra.

Una primizia in Europa

Anche in questo caso i primi viaggi avverrebbero senza passeggeri. Quando si accederà alla fase di prova successiva con persone a bordo, l’aeroporto di Kloten – si legge sempre nel comunicato – diventerà il primo in Europa a implementare un sistema di trasporto simile sulla sua superficie.

