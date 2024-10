Sika, cifre in crescita nei primi nove mesi

(Keystone-ATS) I primi nove mesi dell’anno sono stati all’insegna dell’espansione per Sika.

Il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, con prodotti usati in particolare nell’edilizia e nell’industria, ha infatti registrato un fatturato di 8,9 miliardi di franchi, per una crescita su base annua del 5,5% (9,1% in valuta locale). L’utile netto è schizzato del 25,3% a 922,6 milioni.

L’aumento delle vendite nel periodo fra gennaio e settembre è attribuile quasi totalmente agli effetti delle acquisizioni, viene precisato in una nota odierna. Sika aveva rilevato il concorrente MBCC nel maggio 2023.

Il gruppo è cresciuto organicamente dell’1,0% con i suoi prodotti, percentuale che sale all’1,7% se si prende in considerazione il solo terzo trimestre. A livello regionale, l’unica aerea in calo è quella Asia/Pacifico, mentre spicca l’accelerazione dei ricavi nelle Americhe (+9,4%).

In termini di redditività, Sika è stata in grado di ottenere guadagni significativi. Detto del balzo dell’utile netto, quello operativo EBITDA è aumentato del 13,2%, raggiungendo gli 1,7 miliardi. Il margine corrispondente è passato dal 17,8% al 19,1%.

Guardando al futuro, l’azienda si dice fiduciosa di poter continuare ad attuare con successo la sua strategia. Di conseguenza, le previsioni per il 2024 nel suo insieme sono state confermate. Fra le altre cose, i vertici puntano a un incremento delle vendite in valuta locale compreso fra il 6% e il 9%.