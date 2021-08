Sika acquisisce un produttore di malta messicano

Sika, gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche, ha messo le mani sul produttore messicano di malta Bexel Internacional. L'obiettivo è di rafforzare la sua presenza in Messico ampliando la rete di distribuzione (foto d'archivio) KEYSTONE/ENNIO LEANZA sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 agosto 2021 - 07:44

(Keystone-ATS)

Sika vuole ampliarsi e rafforzare la sua presenza in Messico: il gruppo con sede a Baar (ZG), attivo nelle specialità chimiche, ha acquisito il produttore messicano di malta Bexel Internacional. L'ammontare dell'operazione non è stato reso noto.

L'azienda messicana produce colle e adesivi per piastrelle, così come stucchi e malta, indica un comunicato odierno di Sika, nel quale precisa che Bexel Internacional ha realizzato un fatturato di 35 milioni di franchi nel 2020.

"Bexel gestisce cinque impianti di produzione in posizione strategica che completano perfettamente l'attuale impronta geografica di Sika e supportano ulteriormente il focus strategico sulle grandi città", spiega il gruppo di Baar, sottolineando che ciò migliorerà la sua rete di distribuzione e la sua capacità di fornire i clienti con i suoi prodotti - anche quelli complementari come sigillanti e prodotti impermeabilizzanti - in tutto il Paese.