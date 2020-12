Sindaco di Berna positivo al Covid

Non è bastata la mascherina. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 dicembre 2020 - 20:30

(Keystone-ATS)

Il sindaco di Berna Alec von Graffenried (Verdi) è risultato positivo al Covid-19 e si è posto in autoisolamento per 10 giorni. È asintomatico e prenderà parte alla prossima riunione dell'esecutivo cittadino, mercoledì prossimo, in videoconferenza.

Stando a una nota della città di Berna, Von Graffenried si è sottoposto oggi a un test rapido dopo aver appreso che una persona del suo entourage è positiva al nuovo coronavirus. Il sindaco ha di conseguenza informato tutti i colleghi dell'esecutivo e le altre persone che sono state in contatto con lui.