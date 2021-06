Singen (D): contrabbando di monete antiche tra Svizzera e Germania

Le monete antiche scoperte dai doganieri tedeschi sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 giugno 2021 - 12:20

(Keystone-ATS)

I doganieri tedeschi hanno scoperto sette monete antiche in un'auto che attraversava la frontiera fra Germania e Svizzera a Thayngen (SH). L'autista slovacco non le aveva dichiarate. Il loro valore è stimato a oltre 130'000 franchi.

Venerdì, alla dogana di Bietlingen (D), l'automobilista 37enne aveva affermato di non aver alcuna merce da dichiarare. I doganieri hanno controllato il veicolo e trovato tre monete celtiche nascoste in una valigetta, ha comunicato oggi l'ufficio delle dogane di Singen (D).

Interrogato dalla polizia, l'uomo ne ha presentate ulteriori quattro, tre in oro e una in argento. Un'inchiesta penale è stata aperta contro di lui per tentata frode fiscale. L'uomo ha potuto continuare il viaggio con le sue monete antiche dopo averle sdoganate per un importo di 11'000 franchi.