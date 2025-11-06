Siria, Consiglio Sicurezza Onu revoca sanzioni a presidente

Keystone-SDA

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore di una risoluzione statunitense per revocare le sanzioni al presidente siriano Ahmad al-Sharaa, in vista della sua visita alla Casa Bianca la prossima settimana.

(Keystone-ATS) Il Consiglio di sicurezza “decide che Ahmad al-Sharaa e” il Ministro dell’Interno “Anas Hasan Khattab siano rimossi dalla lista delle sanzioni contro l’Isis e Al-Qaeda”, si legge nella risoluzione, approvata da 14 membri del Consiglio. La Cina si è astenuta.