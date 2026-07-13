I costi della sanità in Svizzera aumentano più in fretta di quanto la popolazione possa sostenere

Nel 2024, i premi mensili medi per un adulto ammontavano a 423 franchi, pari a circa il 7% del reddito disponibile medio, in aumento rispetto al 4% del 2004. Keystone / Christian Beutler

A 30 anni dall'introduzione dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, una crisi di sostenibilità economica sta costringendo la Svizzera a prendere decisioni difficili per garantirne il futuro.

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Dal suo lancio nel 1996, il sistema di assicurazione sanitaria universale elvetico, la LAMal, ha fornito cure di alta qualità e una delle aspettative di vita più lunghe al mondo. L’aumento dei costi sta però mettendo a dura prova il sistema e sfidando il suo principio di solidarietà.

Sebbene anche altri Paesi dell’Unione Europea affrontino problemi legati ai costi sanitari, le sfide della Svizzera sono uniche a causa del suo sistema finanziato direttamente dalla popolazione e del significativo contributo economico dell’industria farmaceutica.

“Abbiamo sempre pensato di poterci permettere un sistema sanitario di prim’ordine, ma ci stiamo rendendo conto di trovarci di fronte a un trilemma”, ha dichiarato a gennaio ai media Helene Budliger Artieda, segretaria di Stato dell’economia. L’alta funzionaria ha citato la pressione derivante dalla sostenibilità dei costi per il pubblico, dall’accessibilità delle nuove terapie e dalla redditività dell’industria farmaceutica.

La sanità è costosa, anche per gli standard elvetici

Una delle sfide principali per la sostenibilità della LAMal è l’aumento dei costi. Molti Paesi finanziano i sistemi sanitari attraverso la tassazione e la sicurezza sociale, rendendo gli aumenti di spesa meno visibili.

Il sistema svizzero, invece, è finanziato dai premi mensili e dalle spese a carico di chi risiede nel Paese. L’assicurazione è obbligatoria, con sussidi statali per i cittadini e le cittadine in difficoltà.

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“Se si vogliono cure di buona qualità, bisogna pagarle. È un compromesso”, afferma Stefan Felder, professore di economia sanitaria all’Università di Basilea. “Tuttavia, dobbiamo ammetterlo, [il sistema svizzero è] semplicemente troppo costoso. Questa situazione non può durare all’infinito, troppe prestazioni sono incluse nel sistema sanitario di base”.

Nel 2024 il Governo svizzero ha speso circa il 12% del Prodotto interno lordo (PIL) per la sanità – il quarto dato più alto nell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – e il conto è destinato a salire. L’istituto di ricerca congiunturale KOF stima che i costi sanitari annuali aumenteranno in media del 3,9% tra il 2024 e il 2027, rispetto al 3,1% del periodo 2014-2023.

Alcuni esperti attribuiscono l’aumento dei costi all’incremento delle malattie croniche, soprattutto tra le persone anziane, e all’eccessivo ricorso a interventi chirurgici non urgenti come operazioni alla schiena e protesi al ginocchio e all’anca. La Svizzera e la Germania registrano cifre elevate, con circa 350 protesi d’anca ogni 100’000 persone, ben al di sopra della media OCSE di 191. Alcuni specialisti sostengono che questi interventi non portino benefici sufficienti al o alla paziente da giustificarne la copertura da parte dell’assicurazione sanitaria.

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Altri puntano il dito contro nuovi farmaci e trattamenti, come le terapie geniche e i farmaci biologici, con prezzi molto più alti rispetto alle medicine tradizionali. Test clinici che un tempo costavano 40’000 franchi oggi ne costano 400’000, secondo Thierry Mauvernay, CEO della società biotecnologica svizzera Debiopharm. Sebbene la LAMal spenda circa il 22% del suo budget in farmaci – una percentuale che è variata solo leggermente negli ultimi 20 anni – il costo complessivo dei medicinali rimborsati è raddoppiato nell’ultimo decennio.

L’elettorato rifiuta il tetto ai premi

I costi più elevati si riflettono sui premi a carico della cittadinanza. Nel 2024, i premi medi mensili per una persona adulta erano di 423 franchi, circa il 7% del reddito medio disponibile, in aumento rispetto al 4% del 2004, secondo i dati citati da uno studio della Scuola universitaria professionale di BernaCollegamento esterno.

Il sondaggio “Barometro delle apprensioni”, pubblicato dalla banca UBSCollegamento esterno, ha rilevato che i premi erano in cima alle preoccupazioni di chi risiede in Svizzera nel 2025, e uno studioCollegamento esterno dell’Università di Friburgo ha messo in luce che una persona anziana su cinque rinuncia alle cure per motivi finanziari.

Un sondaggio del 2025 commissionato dal servizio di confronti online svizzero comparis.ch ha rilevato che il 59% delle persone intervistate non aveva problemi a pagare i premi obbligatori, ma un terzo riceveva sussidi statali.

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Nonostante le lamentele, le proposte per limitare i premi sono state respinte dall’elettorato per il timore che qualsiasi cambiamento potesse rendere le cure meno accessibili e ridurne la qualità. Un’iniziativa popolare del giugno 2024 per limitare i premi al 10% del reddito familiare non ha avuto successo.

Con le finanze del sistema sotto pressione, il Governo ha avviato un pacchetto nazionale di contenimento dei costi nel gennaio 2022. La prima fase include l’invio di copie delle fatture a pazienti, la semplificazione dell’imballaggio dei farmaci importati e l’incentivazione dei generici raddoppiando l’aliquota percentuale per alcuni farmaci di marca dal 20% al 40%, mantenendo quella dei generici al 10%.

La seconda fase comprende 16 misure approvate dal Parlamento nel marzo 2025. I cambiamenti principali includono la revisione dei prezzi dei farmaci, che obbliga i produttori a rimborsare una parte dei ricavi al sistema sanitario quando le vendite di alcuni medicinali costosi raggiungono un certo volume. Anche i criteri di rimborso per la LAMal sono stati rivisti, includendo il rimborso temporaneo di farmaci approvati in attesa della fissazione del prezzo finale da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

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Il Governo collabora anche con i Cantoni, le associazioni di pazienti, il personale medico, gli assicuratori, le farmacie ed esperti ed esperte su misure volontarie di riduzione dei costi. Questa tavola rotonda, istituita nel novembre 2024 dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, mira a un risparmio annuo di 300 milioni di franchi a partire dal 2026.

Le misure includono la riduzione dei test per la vitamina B12 e gli ormoni per problemi alla tiroide, una chirurgia della spalla più selettiva, un maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari e il passaggio da ricoveri stazionari a cure ambulatoriali. I risparmi, equivalenti all’1% del denaro raccolto dai premi e a meno dello 0,25% del budget sanitario annuale di quasi 100 miliardi di franchi, sono definiti da Felder ridicolmente esigui.

Nel novembre 2024, un referendum ha approvato una riforma per standardizzare la ripartizione dei costi medici tra assicuratori e Cantoni, eliminando gli incentivi ai ricoveri ospedalieri. Una nuova struttura di fatturazione medica introdotta nel gennaio 2026 mira anche a rimuovere alcuni incentivi finanziari per il corpo medico, come la moltiplicazione delle visite per uno stesso trattamento, e a semplificare la fatturazione.

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Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di fissare dei tetti alla crescita annuale del budget sanitario per il periodo 2028-2031, finalizzando al contempo un piano per aumentare la franchigia assicurativa minima annuale da 300 a 400 franchi, il primo aumento in due decenni.

Nel tentativo di controllare l’aumento dei costi, la Svizzera cerca di trovare un equilibrio tra il mantenimento del principio di solidarietà e, allo stesso tempo, lo spingere le singole persone a non utilizzare il sistema inutilmente.

“Il sistema sanitario svizzero è molto svizzero, nel modo in cui cerca di raggiungere compromessi tra due diversi modelli sanitari”, afferma Samia Hurst-Majno, medico bioeticista all’Università di Ginevra ed ex vicepresidente della Swiss Covid-19 Science Task Force.

“Un approccio è il modello solidaristico, che si basa sulla copertura per tutti e tutte, e l’altro è l’approccio del mercato privato, che attribuisce a ogni persona la responsabilità della propria spesa”.

Il fattore Trump

La Confederazione ha un altro gruppo chiave da considerare nella sua strategia generale: le aziende farmaceutiche. L’industria rappresenta il 40% delle esportazioni svizzere e ha contribuito per il 10% al valore aggiunto lordo del Paese nel 2022, secondo i dati governativi. Ma le tensioni stanno crescendo, poiché il settore si oppone agli sforzi dello Stato per abbassare i prezzi dei farmaci.

L’anno scorso l’UFSP ha rimosso il trattamento oncologico di Roche, Lunsumio, dall’elenco dei farmaci rimborsati, dopo il fallimento delle trattative sul prezzo tra le autorità e l’azienda. Ciò significa che il farmaco non è disponibile tramite la LAMal, ma Roche lo sta attualmente mettendo a disposizione a proprie spese per i pazienti che si qualificano per il Programma svizzero di accesso per pazientiCollegamento esterno (Swiss Patient Access Program).

Anche la piccola popolazione rossocrociata di 9 milioni di abitanti limita il suo potere contrattuale. “La Svizzera ha un mercato piccolo, quindi se diciamo a un’azienda che non accettiamo i suoi prezzi, questa ha incentivi relativamente scarsi ad abbassarli per ottenere l’accesso al nostro mercato”, dice Hurst-Majno.

La decisione del presidente statunitense Donald Trump dello scorso anno di aumentare i dazi all’importazione sui farmaci e di costringere le aziende farmaceutiche a incrementare gli investimenti negli Stati Uniti ha aumentato la pressione sull’UFSP affinché alzi i prezzi dei medicinali.

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Nel gennaio 2026 il Governo svizzero ha istituito un gruppo di lavoro di alto livello per l’industria delle scienze della vitaCollegamento esterno, che include alti dirigenti di Roche e Novartis. Finora non c’è stato alcun annuncio pubblico ufficiale sul lavoro del gruppo e l’UFSP non ha risposto alla richiesta di maggiori dettagli da parte di Swissinfo.

Tuttavia, fonti di stampa suggeriscono che l’obiettivo sia coordinarsi con i leader del settore riguardo al futuro dell’industria – compreso l’impatto dei dazi statunitensi, gli impegni d’investimento e la competitività a lungo termine – in risposta alle nuove politiche di Trump.

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“Il sistema sanitario funziona bene. Le persone hanno fiducia e apprezzano la qualità e la sicurezza delle cure”, ha detto Baume-Schneider in un’intervista alla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS nell’ottobre 2025.

“Il vero problema è chi paga cosa, e questa è una discussione che deve aver luogo in Parlamento – come facciamo per le misure economiche – e con i Cantoni”, ha affermato. “Ma sarebbe sbagliato dire che stiamo per lanciare un’enorme riforma, perché nessuno vuole mettere a repentaglio la sicurezza e la qualità delle cure”.

A cura di Nerys Avery/vm/ds

Tradotto dall’inglese e verificato da Marija Milanovic

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