Situazione finanziaria delle famiglie peggiora, soprattutto in TI

3 minuti

(Keystone-ATS) La pressione finanziaria sulle famiglie svizzere aumenta: per il 52% di esse il reddito è appena sufficiente o addirittura insufficiente. La situazione è particolarmente tesa in Ticino e in Romandia.

Stando ai risultati della seconda edizione del Barometro delle famiglie, condotto da Pro Familia e dall’assicuratore Pax, le principali fonti di preoccupazione per le famiglie sono i costi di cassa malattia (47% contro 34% l’anno scorso) e l’inflazione (37% contro 22% l’anno scorso). “La predominanza delle questioni finanziarie è particolarmente marcata in Ticino, così come per le famiglie monoparentali e per le famiglie con un reddito annuo pari o inferiore a 120’000 franchi. Ciò indica che l’aumento dei prezzi è una preoccupazione anche per il ceto medio”, precisa un comunicato.

Per più della metà delle famiglie (52%), il reddito è appena sufficiente o insufficiente. La situazione finanziaria è quindi peggiorata rispetto all’anno prima, quando la percentuale si attestava al 47%. È aumentata la percentuale di famiglie che dichiarano di non riuscire a risparmiare affatto (30%) o di poter mettere da parte al massimo 500 franchi al mese (37%).

E quanto alla prospettive future, prevale il pessimismo: quasi quattro quinti delle famiglie (79%) si aspetta un peggioramento della situazione nei prossimi tre anni (68% l’anno precedente). Anche in questo caso il Ticino registra risultati peggiori rispetto alle altre regioni.

Pianificazione familiare

Per quattro famiglie su dieci, i costi sono una ragione per non avere più figli. I fattori finanziari influenzano quindi la crescita e la struttura per età della popolazione. Quasi la metà (49%) delle famiglie sta pensando di aumentare la percentuale di lavoro per garantire o incrementare il reddito familiare.

Come l’anno scorso, le famiglie rinunciano soprattutto alle vacanze, alle uscite al ristorante e alle attività del tempo libero per motivi economici. La percentuale di famiglie che devono rinunciare alle cure mediche è aumentata dal 7% all’11% in un anno. A dover fare maggiori rinunce sono le famiglie della Svizzera italiana, quelle monoparentali e quelle con un reddito pari o inferiore a 100’000 franchi.

Vita familiare soddisfacente

Quattro famiglie su cinque sono soddisfatte della loro attuale vita familiare, con un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Il 63% delle famiglie è contento dell’equilibrio tra lavoro e vita familiare, la stessa percentuale dello scorso anno, e il 65% considera positive le misure adottate dai datori di lavoro per conciliare lavoro e famiglia. Le persone intervistate ritengono che vi sarebbero possibilità di miglioramento con una maggiore flessibilità degli orari di lavoro e la possibilità di lavorare da casa.

L’assistenza all’infanzia extrafamiliare potrebbe invece essere migliorata soprattutto riducendo le tariffe. La percentuale di famiglie che non ricorre a servizi di assistenza all’infanzia esterni è aumentata dal 37% al 50%, il che potrebbe essere legato ai costi da sostenere, notano gli autori del barometro.