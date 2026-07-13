Skyguide, meno licenziamenti del previsto

Keystone-SDA

Condividi

Skyguide prevede di licenziare la metà delle 220 persone annunciate a maggio per la fine del 2027. Gli impieghi saranno soppressi, ma una parte di essi sarà assorbita dai pensionamenti anticipati, stando alla società svizzera di controllo del traffico aereo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Al termine della consultazione, la società precisa che le dimissioni volontarie potrebbero ridurre ulteriormente il numero delle persone che verranno tagliate. L’obiettivo rimane quello di eliminare circa 200 posti di lavoro e di realizzare risparmi per circa 51 milioni di franchi.

“Siamo consapevoli che le ultime settimane sono state caratterizzate da forti incertezze e preoccupazioni per i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici”, afferma il direttore generale di Skyguide Peter Merz in una nota. I licenziamenti saranno accompagnati da un piano sociale. L’azienda deve far fronte a costi ingenti. I prossimi passi continueranno a essere comunicati pubblicamente, aggiunge.