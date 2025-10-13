The Swiss voice in the world since 1935
Slovacchia: scontro fra treni, un centinaio di feriti

Keystone-SDA

In una collisione frontale fra due treni veloci in Slovacchia oggi sono rimasti feriti un centinaio di passeggeri, ha riferito il ministro dell'interno Matus Sutaj Estok all'agenzia di stampa nazionale Tasr, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno due persone sarebbero “in condizioni critiche”, ma non ci sarebbero morti, secondo un primo bilancio.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Jablonov Nad Turnou, nel sudest del paese, non lontano dal confine con l’Ungheria.

