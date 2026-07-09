SMI diventa Swiss Pharma Index? “Nessun problema”, dicono esperti

Keystone-SDA

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Lo Swiss Market Index (SMI), l'indice principale della borsa svizzera, è sempre più una sorta di "Swiss Pharma Index", vista la nuova composizione dei suoi titoli, che risulta ancora più orientata ai valori farmaceutici?

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(Keystone-ATS) L’interrogativo appare lecito dopo l’uscita di scena di Kühne+Nagel (logistica) e Swisscom (telecomunicazioni), nonché l’entrata di Galderma (dermatologia) e Sandoz (generici). Ma secondo gli esperti questa evoluzione non rappresenta un problema.

Con il cambiamento, che è stato annunciato nella serata di ieri dalla società di gestione della borsa SIX e che sarà effettivo a partire dal 21 settembre, l’SMI conferma – e anzi accentua – la sua vocazione legata ai medicinali. A partire dall’autunno su 20 aziende presenti nell’indice, ben sei opereranno nel settore della salute: a Galderma e Sandoz si aggiungono infatti i giganti Novartis, Roche, Lonza e Alcon. In termini di capitalizzazione di mercato, la quota del comparto sanitario sul totale dell’indice salirà dal 36% al 40% circa, un incremento che gli esperti giudicano comunque contenuto.

“Nel complesso, i cambiamenti sono piuttosto moderati”, spiega all’agenzia Awp Philipp Lienhardt, responsabile settoriale presso la banca Julius Bär. Con l’uscita di Swisscom l’SMI perde un titolo difensivo, cioè meno esposto agli sbalzi congiunturali, mentre con Galderma e Sandoz ne vengono aggiunti due. “Nel complesso, l’indice diventa così ancora un po’ più difensivo e ancora più orientato al ramo sanitario”, aggiunge.

A suo avviso ciò non crea però difficoltà: l’SMI è noto per il suo carattere difensivo: e in tal senso viene ritenuto positivo che mantenga il proprio profilo. Pertanto dal punto di vista della gestione di un portafoglio continua a prestarsi molto bene come aggiunta a un paniere azionario orientato a livello globale. Ciò vale in particolare poiché attualmente il comparto a livello mondiale è dominato dai temi dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale.

Dello stesso avviso è Remo Rosenau di Helvetische Bank. È vero che in futuro il listino sarà influenzato ancora di più dal settore sanitario. “Ma questa è una conseguenza delle regole dell’indice, chiaramente definite e trasparenti”. Poiché l’SMI è composto in base alla capitalizzazione di mercato del flottante (la quota di capitale di una società liberamente negoziabile) per definizione non riflette l’intera economia elvetica, ma solo le società quotate più grandi e più liquide. E queste sono, del resto, molto importanti per l’economia del paese.

“L’SMI perde sì un po’ di significatività come indicatore dell’intera ampiezza dell’economia svizzera, ma era così già prima”, sostiene l’esperto. “Rimane comunque un ottimo indice blue chip e di riferimento per il mercato azionario elvetico, dove determinati settori rivestono proprio un’importanza notevole”, conclude il professionista.