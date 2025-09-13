The Swiss voice in the world since 1935
SO/ZH: due feriti gravi in due incidenti ieri pomeriggio

Keystone-SDA

Due persone sono rimaste gravemente ferite, in due incidenti automobilistici avvenuti ieri pomeriggio rispettivamente nei cantoni di Soletta e Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il primo ha avuto luogo poco dopo le 15.30 all’uscita dell’autostrada A5 nei pressi di Biberist (SO). Stando alla polizia cantonale solettese, un camionista 50enne avrebbe perso il controllo del proprio mezzo in una curva a sinistra della galleria Spitalhof. L’autoarticolato si è ribaltato su un fianco e ha urtato la parete del tunnel.

Il camionista è stato dapprima estratto dal veicolo da una terza persona. Un’ambulanza lo ha poi trasportato in ospedale, ha precisato la polizia. A causa dell’incidente, l’uscita autostradale è rimasta chiusa fino a mezzanotte.

Un’ora e mezza più tardi, a Meilen (ZH), in una collisione frontale con un’auto guidata da una donna, ha avuto la peggio un 66enne in sella a un veicolo elettrico a tre ruote. Stando alla polizia cantonale zurighese, lo scontro è avvenuto poco dopo le 17.00 nella zona di un sottopassaggio ferroviario, quando il 66enne ha invaso la corsia opposta. A causa della collisione, il veicolo elettrico si è incastrato e il conducente è rimasto intrappolato.

I pompieri di Meilen hanno dovuto utilizzare attrezzature pesanti per estrarre l’uomo dal suo veicolo. È stato poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. La donna invece è rimasta illesa. Anche in questo caso un’inchiesta dovrà chiarire le cause esatte dell’incidente.

