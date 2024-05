SO: auto in una scarpata prende fuoco, muore 71enne

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un automobilista di 71 anni ha perso la vita ieri in un incidente nei pressi di Winistorf, nel canton Soletta. La sua auto, per motivi non ancora chiariti, è uscita da una strada forestale, finendo in una scarpata e prendendo fuoco.

L’uomo, che era stato dato per disperso, è deceduto sul posto, ha reso noto oggi la polizia cantonale solettese, precisando che non ci sono indicazioni sul coinvolgimento di terze persone. Un escursionista ha scoperto l’auto bruciata in un’area boschiva vicino a Winistorf (comune di Drei Höfe) poco dopo le 20.00.