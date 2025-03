SO: automobilista si schianta contro muro e si ferisce gravemente

Keystone-SDA

Un automobilista di 59 anni si è schiantato oggi poco dopo mezzogiorno contro la facciata di una casa a Kestenholz, villaggio situato tra Soletta e Olten, ed è rimasto gravemente ferito.

(Keystone-ATS) Secondo la polizia cantonale solettese, per motivi che un’inchiesta dovrà chiarire, introno alle 12.20 l’uomo ha perso il controllo del veicolo in una curva. Il conducente è andato a sbattere prima contro un lampione e poi contro la facciata di una casa indipendente. I pompieri hanno dovuto estrarre l’uomo gravemente ferito dall’auto. L’ambulanza lo ha poi trasportato in ospedale. La vettura coinvolta nell’incidente è stata pesantemente danneggiata.

Le indagini sulle circostanze e sulle cause dell’incidente sono attualmente in corso, secondo la polizia. A seguito dell’incidente, la strada è stata completamente chiusa al traffico per circa due ore.