SO: autopostale senza conducente contro filiale banca a Nunningen

Keystone-SDA

Ieri sera a Nunnigen (SO) un autopostale senza conducente si è messo in movimento quando si trovava a una fermata, finendo contro la facciata di una filiale bancaria, dopo aver travolto un'isola spartitraffico.

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(Keystone-ATS) Nessuno è rimasto ferito, ma i danni al mezzo e all’edificio sono ingenti, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese.

L’incidente si è verificato poco dopo le 20.30: i motivi per cui il mezzo si è mosso sono ancora da chiarire, precisa la nota, aggiungendo che un’inchiesta è stata aperta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.