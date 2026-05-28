SO: caduta fatale in bici, 16enne muore su una strada sterrata

Keystone-SDA

Grave incidente ieri sera a Oberbuchsiten, nel canton Soletta: un ragazzo di 16 anni è morto in seguito a una caduta in bicicletta in un bosco della zona. Le circostanze del sinistro sono ancora in fase di accertamento: sta indagando la procura cantonale.

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(Keystone-ATS) Stando a una prima ricostruzione fornita oggi dalla polizia, il giovane intorno alle 21.15 stava percorrendo in discesa, insieme a due coetanei, una strada sterrata in bici quando, giunto in località Obere Bündten, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, riportando ferite così gravi da risultare mortali.

Non sono stati forniti per il momento ulteriori dettagli sull’accaduto: non è noto se il ciclista sia deceduto sul posto, se indossasse il casco, né se la bicicletta fosse a trazione elettrica o muscolare.