SO: camion precipita da ponte e finisce nell’Aare a Winznau

Keystone-SDA

Un camion è precipitato nel fiume Aare questo pomeriggio dopo aver sfondato il parapetto di un ponte tra Olten e Winznau, nel canton Soletta. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso.

1 minuto

(Keystone-ATS) Alle 18:00 non era ancora stata recuperata nessuna persona dal veicolo, ha indicato un portavoce della polizia cantonale di Soletta a Keystone-ATS.

La polizia non ha potuto per ora fornire informazioni sul numero e sull’origine dei passeggeri. È ormai certo, tuttavia, che nel camion non fossero caricate merci pericolose, ha riferito.

A dare per primo la notizia dell’incidente è stato il portale “20min.ch”. Il mezzo pesante è uscito di strada e ha sfondato la barriera di protezione, finendo nelle acque sottostanti. Sul posto è intervenuto un imponente dispositivo di soccorso.