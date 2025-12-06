SO: camion precipita nell’Aare da un ponte, un morto

Keystone-SDA

Un camion è precipitato da un ponte tra Olten (SO) e Winznau (SO) nel fiume Aare ieri pomeriggio attorno alle 15.00. Il conducente è morto.

(Keystone-ATS) Il suo corpo è stato recuperato dal corso d’acqua, ha indicato stamane all’agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale.

“Poco dopo le tre, l’autocarro è stato recuperato con delle gru mobili”, ha aggiunto. Le operazioni sono state complesse ed è stato necessario riparare il parapetto. Verso le sei di stamane il ponte è stato finalmente riaperto al traffico.

Il camion non trasportava merci pericolose. Le circostanze esatte dell’incidente e le cause sono oggetto di indagine.