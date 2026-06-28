SO: centrale nucleare di Gösgen in rete dopo la revisione

Keystone-SDA

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La centrale nucleare di Gösgen (SO) è stata ricollegata alla rete ieri a mezzogiorno, al termine della revisione annuale. L'impianto è rimasto fermo per 28 giorni.

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(Keystone-ATS) Tra i punti chiave della revisione di quest’anno, per quanto riguarda la parte nucleare, figurava la prova di pressione del circuito del reattore, ha comunicato oggi la società Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG), che gestisce la centrale.

Una delle tre turbine a bassa pressione è poi stata sottoposta a un controllo approfondito. Tutte le analisi hanno evidenziato uno stato impeccabile dei componenti, si legge nel comunicato. Nel corso della revisione, circa 1’000 specialisti esterni provenienti da oltre 180 aziende svizzere e straniere hanno affiancato il personale della KKG.

La centrale tornerà come abitualmente in funzione in maniera graduale, fino a raggiungere la piena potenza di 1060 megawatt.