SO: cervo crea scompiglio in autostrada, viene investito e muore

Democrazia diretta in Svizzera
Un cervo ha scatenato il panico ieri sera sull'A1 nel canton Soletta. L'animale ha invaso la carreggiata e provocato due incidenti a breve distanza, il secondo dei quali gli è stato fatale. Nessuna persona è invece rimasta ferita.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a un comunicato odierno della polizia cantonale, l’ungulato è stato dapprima investito verso le 22.20 da un’automobile nei pressi di Kriegstetten, sulla corsia in direzione di Berna. Malgrado l’impatto, il cervo ha continuato a correre.

Tuttavia, una decina di minuti dopo, vicino a Derendingen, a circa un chilometro di distanza, si è verificata una seconda collisione, che questa volta è stata letale per l’animale. Il veicolo coinvolto ha subito un danno totale, mente la carcassa è stata presa in carico da un guardacaccia.

