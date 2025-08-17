The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
SO: donna muore mentre nuota nell'Aare

Keystone-SDA

Ieri a Soletta una donna è morta mentre nuotava nel fiume Aare. Primi soccorritori e il personale di un gommone di salvataggio hanno recuperato la 50enne che, nonostante i tentativi di rianimazione, è morta poco dopo in ospedale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, si presuppone che la vittima sia stata colpita da un problema medico. Quando è stata raggiunta dai primi soccorritori era già priva di sensi.

