SO: due anziani giù da scarpata per 30 metri

Keystone-SDA

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Due anziani, un uomo e una donna, sono scivolati per circa 30 metri lungo una scarpata dopo essere usciti da un sentiero in un bosco ieri sera a Balm bei Günsberg, nel Canton Soletta.

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(Keystone-ATS) La donna ha riportato ferite lievi, mentre l’uomo è rimasto ferito in modo più grave, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale solettese.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19 su un sentiero forestale tra il Weissenstein e il Balmberg. Per cause ancora da chiarire, si sono allontanati dal sentiero durante un’escursione.

Grazie alle segnalazioni di alcune persone, i soccorritori sono riusciti a localizzare e recuperare i due feriti nel bosco. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, la donna in ambulanza, l’uomo in elicottero.

Oltre alla polizia cantonale e ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche elicotteri di salvataggio della Rega e della Alpine Air Ambulance.