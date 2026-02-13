SO: fanno esplodere un bancomat nel cuore della notte e fuggono

Keystone-SDA

La notte scorsa a Breitenbach (SO) ignoti hanno fatto esplodere un bancomat, per poi far perdere le tracce nonostante l'immediata ricerca messa in atto dalle forze dell'ordine.

(Keystone-ATS) Lo comunica oggi in una nota la polizia cantonale solettese, specificando che nessuno è rimasto ferito.

La centrale d’allarme è stata allertata poco prima delle 04.00 del mattino, quando numerose pattuglie sono entrate in azione. Nel comunicato si aggiunge che l’ammontare esatto dei danni non è ancora quantificabile. Per ragioni di sicurezza la polizia ha isolato la zona.

Gli autori del gesto rimangono sconosciuti e, in base alle informazioni raccolte finora dagli investigatori, si sono allontanati in direzione di Laufen (BL) a bordo di una piccola auto bianca.

La polizia è alla ricerca di testimoni. Dopo le prime indagini della procura solettese, ora il caso è stato assunto dal Ministero pubblico della Confederazione, competente per i reati con materiale esplosivo.