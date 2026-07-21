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SO: identificata la donna trovata smembrata in un campo

SO: È stata identificata la donna ritrovata smembrata in un campo
SO: È stata identificata la donna ritrovata smembrata in un campo Keystone-SDA

È stato identificato il cadavere della persona ritrovata senza testa e arti poco più di due settimane fa in un campo a Büren, nel canton Soletta. Si tratta di una donna di 71 anni, affetta da problemi di salute e data per scomparsa da diverse settimane.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi il Ministero pubblico solettese.

Gli accertamenti hanno inoltre escluso qualsiasi indizio di un intervento criminale di terzi. L’assenza delle mani, di parti dei piedi e del capo è stata attribuita ad animali, i quali, dopo il decesso, hanno smembrato il cadavere, precisa la procura.

Alla luce delle conclusioni raggiunte, il Ministero pubblico ha deciso di archiviare l’inchiesta.

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