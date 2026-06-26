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SO: mucca in fuga a Oensingen, intervengono polizia e militari

mucche
Una giovane mucca si è allontanata dal branco durante la transumanza. Keystone-SDA

Una giovane mucca fuggita dal pascolo ha creato non poco scompiglio ieri a Oensingen (SO). Il bovino, avvistato presso la stazione ferroviaria, ha invaso diverse proprietà private prima di essere sedato e riconsegnato sano e salvo al proprietario.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato poco prima delle 12:00, quando la polizia solettese è stata informata della presenza della mucca – una femmina gravida di circa due anni – vicino alla fermata del treno, mentre si dirigeva a sud-ovest, in direzione di Niederbipp (BE), oltre i confini cantonali.

Stando al comunicato diramato oggi dalle autorità di Soletta, l’animale era fuggito durante la transumanza. Per la mandria alla quale apparteneva l’esemplare era infatti prevista l’estivazione.

Con l’aiuto di alcuni agricoltori e di militari stazionati a Oensingen, la mucca è stata inizialmente spinta attraverso un campo, ma ha poi attraversato diversi terreni privati prima di essere definitivamente bloccata nel giardino di un quartiere residenziale.

Una veterinaria ha quindi sedato la mucca, che è stata caricata su un mezzo e riportata dal suo proprietario. Per consentire il recupero dell’animale, una strada del quartiere è stata chiusa temporaneamente, sottolinea la polizia, precisando che nessuna persona è rimasta ferita durante l’insolito intervento.

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