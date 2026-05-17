SO: oltre 17’500 visitatori a Giornate letterarie di Soletta

Keystone-SDA

Si è chiusa oggi la 48esima edizione delle Giornate letterarie di Soletta. I primi dati indicano che, nonostante il maltempo, l'interesse è stato superiore rispetto all'anno scorso. La direttrice Catherine Schlumberger resterà al timone del festival.

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(Keystone-ATS) Le Giornate hanno registrato oltre 17’500 visitatori, un migliaio in più rispetto all’anno scorso. Il tempo freddo e, soprattutto l’altro ieri, piovoso non ha quindi scoraggiato il pubblico appassionato di letteratura.

Inoltre, alla manifestazione si sta ormai affermando una certa continuità: Schlumberger, che la dirigeva da due anni e aveva inizialmente un contratto a tempo determinato proprio per questo biennio, rimarrà. “Il mio contratto è ora a tempo indeterminato”, ha detto oggi a Keystone-ATS.

Molte lingue…

Schlumberger si è detta soddisfatta della 48esima edizione. Ci sono stati “momenti davvero preziosi” in cui i visitatori hanno iniziato a conversare tra loro, anche se non si conoscevano. “La mia speranza che gli spazi letterari venissero esplorati insieme si è avverata”.

Con questa affermazione ha fatto tra l’altro riferimento al multilinguismo delle Giornate letterarie di Soletta, che, come ogni anno, hanno proposto eventi nelle lingue nazionali e hanno inoltre accolto ospiti provenienti dal mondo arabo e africano. Il pubblico ha potuto ascoltare testi di autori dalla Siria, dalla Palestina o dal Sudan, letti nelle rispettive lingue.

Ad esempio, la scrittrice e poetessa siriana Nour Alabdullah ha recitato alcune poesie, accompagnate dalla musica dell’oud e del violino e tradotte da Usama Al Shahmani. L’evento ha suscitato un interesse tale che alcuni visitatori hanno dovuto rinunciare a entrare, poiché la sala del cinema dell’Uferbau, dove si è tenuta la lettura, era gremita all’inverosimile.

… vasto programma…

Inoltre, Schlumberger ha citato autori e autrici noti come Dorothee Elmiger o Lukas Bärfuss, nonché una varietà di nuove voci, come ad esempio i romanzi d’esordio di Katja Früh (Vielleicht ist die Liebe so, che in italiano letteralmente può essere reso con forse l’amore è proprio così), di Kat Splitterberg (Die Wirbellosen, gli invertebrati) o di Kattinka Ruffieux (Zu wenig vom Guten, troppo poco di ciò che è buono). Attraverso questi esempi, Schlumberger ha illustrato l’ampiezza tematica e stilistica della produzione letteraria contemporanea.

Nel programma internazionale ha menzionato Dimitré Dinev, che ha presentato il suo nuovo romanzo Zeit der Mutigen (il tempo dei coraggiosi), per il quale lo scrittore di origini bulgare ha ricevuto il Premio letterario austriaco nel 2025. La sua lettura seguita da una conversazione nella grande sala da concerto ha registrato il tutto esaurito.

… e scrittura politica

Inoltre, Dinev, insieme ad autrici come Stella Gaitano e Ishraga Mustafa Hamid, entrambe sudanesi, l’ucraina Tanja Maljartschuk o la palestinese Asmaa Azaizeh, è sinonimo di una scrittura decisamente politica, che in alcuni casi ha regalato momenti emotivi e toccanti sia alle autrici stesse che al pubblico. Con questi eventi, la cupa situazione politica mondiale ha fatto il suo ingresso nella tranquilla Soletta.

Al termine della 48esima edizione, Schlumberger intende ora perfezionare, insieme al comitato direttivo, il profilo delle Giornate letterarie, che sono al tempo stesso un festival e una rassegna di opere. “I nostri punti di forza sono la forte attenzione alla produzione letteraria svizzera multilingue e alla traduzione, nonché il fatto che i nostri ospiti sono presenti sul posto per tutti e tre i giorni”, ha detto. “In questo modo intendiamo aumentare la nostra visibilità e il nostro richiamo anche all’estero.”