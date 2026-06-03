SO: sommozzatori trovano antichi pali di legno

Keystone-SDA

Sommozzatori hanno trovato nell'Aare dei pali appartenenti a un ponte di legno del quarto secolo. La scoperta è stata fatta durante lavori di ristrutturazione di un ponte ferroviario a Soletta. Al momento i reperti rimarranno in acqua, dove sono protetti.

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(Keystone-ATS) Le parti lignee sono presumibilmente dei pilastri che sostenevano la sovrastruttura con la carreggiata, si legge in un comunicato odierno della Cancelleria di Stato solettese. I sub hanno prelevato dei campioni per permettere la datazione.

Il ponte farebbe parte dell’antica strada che dall’Italia e attraverso il Gran San Bernardo portava fino al Reno. Tracce di questo percorso sono state trovate fra Büren an der Aare (BE) e Nennigkofen (SO).

“Non è un caso che la strada romana attraversasse l’Aare proprio a Soletta: il fiume, che a monte presenta un corso molto tortuoso, qui è costretto a scorrere in un alveo stretto; un punto ideale per attraversarlo”, viene spiegato nella nota.

Anche l’antico toponimo di Soletta si riferisce alla particolare conformazione del territorio: Salodurum è infatti la forma latina di un termine celtico che significa “stretto del fiume” o “porta delle onde”.

Nelle loro prossime operazioni i sommozzatori cercheranno ulteriori resti del ponte risalente al Tardo Impero romano.