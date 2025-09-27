SO: tenta furto in chiosco nella notte, fermato da passanti

Keystone-SDA

Questa notte un uomo ha tentato di svaligiare un chiosco presso la stazione ferroviaria di Olten (SO), senza successo. Il 38enne, di origini svizzere, è infatti stato trattenuto da alcuni passanti, fino al suo arresto.

(Keystone-ATS) Il furto con scasso è avvenuto attorno alle 3:30, si legge in una nota odierna diramata dalla polizia cantonale solettese. Sul luogo del delitto sono immediatamente giunte numerose pattuglie. Gli agenti hanno potuto fermare l’uomo grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti, che lo hanno trattenuto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul 38enne è stata ritrovata della refurtiva, precisa la polizia.