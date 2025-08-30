SO: tetto di una casa unifamiliare in fiamme a Niedergösgen

Keystone-SDA

Il tetto di una casa unifamiliare a Niedergösgen, nel canton Soletta, ha preso fuoco questa mattina, provocando danni ingenti. Stando alla polizia cantonale, non ci sono stati feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione dell’incendio è pervenuta alla polizia poco dopo le 10.15. Giunti sul posto, i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme, ma la casa unifamiliare è stata dichiarata inabitabile. Un’inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte del sinistro.